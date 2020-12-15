Анонсы: Nokia 5.4 представлен официально

15.12.2020, MForum.ru

Компания HMD Global официально анонсировала смартфон Nokia 5.4, нацеленный в нижнюю часть среднего ценового сегмента. Диагональ экрана новинки составляет 6,39 дюйма, разрешение HD+. В круглом вырезе дисплея разместилась 16 Мп фронтальная камера.

Внутри Nokia 5.4 нашлось место для чипсета Qualcomm Snapdragon 662, 4 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD и АКБ емкостью 4000 мАч (быстрая зарядка 10 Вт). Тыловая камера представлена связкой четырех сенсоров – 48, 5, 2 и 2 Мп. Дактилоскопический сенсор разместился на задней панели. ОС из коробки Android 10, но он будет обновлён до Android 11 в ближайшее время. Купить Nokia 5.4 в Европе можно будет за 189 евро, информации о российском релизе пока нет.