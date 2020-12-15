MForum.ru
15.12.2020,
Компания HMD Global официально анонсировала смартфон Nokia 5.4, нацеленный в нижнюю часть среднего ценового сегмента. Диагональ экрана новинки составляет 6,39 дюйма, разрешение HD+. В круглом вырезе дисплея разместилась 16 Мп фронтальная камера.
Внутри Nokia 5.4 нашлось место для чипсета Qualcomm Snapdragon 662, 4 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD и АКБ емкостью 4000 мАч (быстрая зарядка 10 Вт). Тыловая камера представлена связкой четырех сенсоров – 48, 5, 2 и 2 Мп. Дактилоскопический сенсор разместился на задней панели. ОС из коробки Android 10, но он будет обновлён до Android 11 в ближайшее время. Купить Nokia 5.4 в Европе можно будет за 189 евро, информации о российском релизе пока нет.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: Nokia C1 Plus с Android 10 (Go edition) оценили в €69 / MForum.ru
11.12. [Новости компаний] 5G: Huawei сотрудничает с Ericsson и Nokia в области решений 5G FWA / MForum.ru
10.12. [Новости компаний] 5G: МТС запустила пилотную зону 5G на частотах LTE / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: Nokia 5.4 представлен официально / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: Nokia C1 Plus с Android 10 (Go edition) оценили в €69 / MForum.ru
15.12. [Новинки] Это интересно: LG Rollable, LG Rainbow и LG Q83 будут представлены в первой половине 2021 года / MForum.ru
14.12. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A12 появился в России / MForum.ru
14.12. [Новинки] Cлухи: Moto G Stylus 2021 засветился в Amazon / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M12 с АКБ 7000 мАч замечен в Geekbench / MForum.ru
11.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi анонсировала смарт-часы Mi Watch Lite / MForum.ru
10.12. [Новинки] Анонсы: Tianyi No. 1 5G – 5G-смартфон за 999 юаней / MForum.ru
10.12. [Новинки] Анонсы: 5G-смартфон Vivo Y52s с 90 Гц дисплеем представлен официально / MForum.ru
09.12. [Новинки] Слухи: ASUS ROG Phone на чипсете Snapdragon 888 замечен в бенчмарках / MForum.ru
09.12. [Новинки] Слухи: В сеть попали пресс-фото Samsung Galaxy A52 5G / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Cubot C3 – смарт-часы за $33 / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Gionee K30 Pro недорогой смартфон с 8 Гб ОЗУ / MForum.ru
08.12. [Новинки] Слухи: Xiaomi тизерит Redmi 9 Power / MForum.ru
08.12. [Новинки] Слухи: Утечка раскрыла важные подробности об Oppo Find X3 Pro / MForum.ru
07.12. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero 8i представлен официально / MForum.ru
07.12. [Новинки] Слухи: Nokia TA-1335 замечен в TENAA / MForum.ru
04.12. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy F62 получит Exynos 9825 и Android 11 / MForum.ru
04.12. [Новинки] Слухи: Vivo Y52s 5G – 5G смартфон на чипе Dimensity 720 / MForum.ru
03.12. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 20 5G Extreme Edition представлен официально / MForum.ru