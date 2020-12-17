Анонсы: Vivo Y30 Standard Edition представлен в Китае

MForum.ru
17.12.2020,
В октябре компания Vivo представила в Китае смартфоны Vivo Y3s и Vivo Y30. В Индии Vivo Y3s появился в виде доработанной версии Vivo Y17, а, Vivo Y30 дебютировал как улучшенная версия индийского телефона Vivo Y20. Очередным пополнением линейки стал Vivo Y30 Standard Edition, который был анонсирован в Китае.
Изначально Vivo Y30 для Китая работал на чипсете Snapdragon 460, Vivo Y30 Standard Edition базируется на чипсете Helio P35. Аппарат оснащен 6 ГБ ОЗУ LPPDR4x и 128 ГБ встроенной памяти. Диагональ экрана Vivo Y30 Standard Edition – 6,51 дюйма, разрешение HD+(720x1600, 20:9, 89% площади передней панели). На передней панели Vivo Y30 Standard Edition разместилась 8-мегапиксельная селфи-камера, основная камера представлена связкой 13 Мп основного сенсора с 2 Мп датчиками глубины сцены.
Емкость АКБ – 5000 мАч, быстрая зарядка – 10 Вт. Дактилоскопический сенсор разместился на боковом торце аппарата. Также в активе Vivo Y30 Standard Edition поддержка двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, microUSB и аудиоразъем 3,5 мм. Он весит 191,4 грамма, габариты 164,41x76,32x8,41 мм. Предустановлена ОС Android 10 с облочкой FunTouch OS UI 10.5. В целом, с точки зрения технических характеристик и дизайна, новинка похожа на модифицированную версию телефона Vivo Y12s, который был официально представлен в Индии в прошлом месяце. Купить Vivo Y30 Standard Edition можно будет за 1398 юаней в двух цветах (Aurora и Cloud Water Blue).
© Антон Печеровый,
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