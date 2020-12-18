Анонсы: Redmi 9 Power представлен официально

MForum.ru
18.12.2020,
Бренд Redmi анонсировал в Индии смартфон Redmi 9 Power, информация о котором неоднократно появлялась в сети. Главная «фишка» новинки – АКБ емкостью 6000 мАч, причем производитель заявляет о сроке службы АКБ в 3+ года без значительного падения емкости. Мощность поддерживаемой быстрой зарядки – 18 Вт.
В части спецификаций Redmi 9 Power речь идет о 6,53-дюймовом дисплее разрешением FullHD+ с каплеобразным вырезом под 8 Мп фронтальную камеру, чипсете Snapdragon 662, 4 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти и QUAD-камере на задней панели. Разрешение основного сенсора тыловой камеры – 48 Мп, вспомогательные – 8 Мп с широкоугольным объективом, 2 Мп для макросъемки и 2 Мп с ToF-сенсором. ОС – Android 10 с оболочкой MIUI 12. Купить Redmi 9 Power с 64 Гб памяти можно за 10 999 индийских рупий, со 128 Гб – за 11 999 рупий. Цветовая гамма модели включает в себя чёрный, синий, оранжевый и зелёный варианты. Начало продаж 22 декабря.
© Антон Печеровый,
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