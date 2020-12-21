Анонсы: Poco M3 c АКБ 6000 мАч приходит в Россию

21.12.2020, MForum.ru

Завтра, 22 декабря, в официальном магазине Xiaomi на AliExpress Tmall начинается прием предварительных заказов на смартфон Poco M3, который до 24 декабря можно будет купить со скидкой 2000 рублей.

Ключевые спецификации Poco M3 включают в себя 6,53-дюймовый дисплей разрешением 2340x1080 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 662, 4 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, строенную тыловую камеру (48 Мп основной, 2 Мп макро, 2 Мп портретная), 8 Мп фронтальную камеру в каплевидном вырезе экрана и АКБ емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Дактилоскопический сенсор разместился на торце устройства. ОС - Android 10 с оболочкой MIUI 12 для Poco. Начало отгрузок 25 декабря. Цены новинки составят 13 490 и 14 490 рублей за версии с 64 и 128 Гб памяти.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по инфомрации производителя

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