Слухи: Поддержка 5G-сетей может появиться в Samsung Galaxy A22

MForum.ru
21.12.2020,
По мере роста зоны охвата сетей 5G, устройства с их поддержкой будут становиться более доступными. Это тренд естественен для любой новой технологии, 5G не исключение. Причем, речь идет не только об устройствах от китайских производителей.
По информации инсайдеров, поддержка сетей 5G может появиться в активе смартфона Samsung Galaxy A22, наследника модели Samsung Galaxy A21s. Основной кандидат на роль «сердца» Galaxy A22 – чипсет Mediatek Dimensity 700. Исходя из характеристик Galaxy A21s, в активе Galaxy A22 можно ожидать не менее 4 Гб ОЗУ и 64/128 Гб встроенной памяти. Завершением портрета устройства станет экран диагональю порядка 6,5 дюймов при разрешении HD+, QUAD камера с 48 Мп основным сенсором и АКБ емкостью не менее 5000 мАч. И все это по цене до $200. Анонс Samsung Galaxy A22 можно ожидать во второй половине 2021 года. Впрочем, он может состояться и раньше, все будет зависеть от желания Samsung выйти в сегмент самых доступных смартфонов с 5G.
© Антон Печеровый,
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