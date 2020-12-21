Услуги: Цифровой код вместо персональных данных попросят для консультации в Билайн

MForum.ru
21.12.2020,
Билайн объявляет о запуске бесплатной услуги "Цифровой код", - вместо персональных данных для идентификации владельца номера будет использоваться цифровой код.
При подключении услуги клиенту по SMS будет направляться уникальная комбинация цифр. Эти цифры примут в call-центре вместо персональных данных для того, чтобы дать необходимую клиенту информацию по номеру или выполнить с ним какие-либо действия.
Для получения кода необходимо отправить бесплатное SMS со словом код на номер 6011. В ответ придет сообщение с кодом, который будет действовать до 48 часов с момента получения.
Услуга доступна для физлиц, а также для участников программы "Моя компания" от Билайн Бизнес.
Как подключить услугу?
1. звонком по номеру 8 800 700 0611/0611 и назвать фамилию, имя и отчества, продиктовать паспортные данные.
2. отправив заявление на адрес otvet@beeline.ru
3. в офисе Билайн или салонах официальных дилеров Билайн. Понадобится паспорт.
Подробнее - http://beeline.ru/DCODE
Можно отметить, что в Билайн задумались о дополнительной защите абонентов, и не просто задумались, но сделали соответствующий шаг. Неплохая инициатива, уровень защиты она повышает.
К сожалению, этот способ не защитит от перевыпуска мошенником с фальшивой доверенностью новой SIM-карты на номер абонента. Было бы неплохо, если бы для получения Цифрового кода нужно было бы, например, использовать также PIN-код, известный только абоненту и IT-системе оператора. Или чтобы можно было заказать получение цифрового кода по email, опять же, с использованием запароленного файла. Также стоит добавить возможность получения кода через мобильное приложение Билайн.
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теги: телеком услуги Билайн Вымпелком
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