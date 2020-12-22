Анонсы: Раскрыта внешность Realme Watch S Pro

MForum.ru
22.12.2020,
Мадхав Шет (Madhav Sheth), генеральный директор компании Realme, опубликовал в Twitter фотографию смарт-часов Realme Watch S Pro, продажи которых начинаются уже завтра.
В активе Realme Watch S Pro присутствуют 1,39-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 454x454, аккумулятор емкостью 230 мАч, поддержка Bluetooth Low Energy, GPS/ГЛОНАСС, акселерометр, гироскоп, оптический датчик частоты сердечных сокращений, а также полный набор функций устройств этого класса. С помощью Realme Watch S Pro можно учитывать количество шагов, контролировать пульс, отслеживать треки тренировок, мониторить сон, насыщение крови кислородом и т.д. Цена новинки пока не объявлена.
© Антон Печеровый,
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