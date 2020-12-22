Анонсы: Раскрыта внешность Realme Watch S Pro

22.12.2020, MForum.ru

Мадхав Шет (Madhav Sheth), генеральный директор компании Realme, опубликовал в Twitter фотографию смарт-часов Realme Watch S Pro, продажи которых начинаются уже завтра.

В активе Realme Watch S Pro присутствуют 1,39-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 454x454, аккумулятор емкостью 230 мАч, поддержка Bluetooth Low Energy, GPS/ГЛОНАСС, акселерометр, гироскоп, оптический датчик частоты сердечных сокращений, а также полный набор функций устройств этого класса. С помощью Realme Watch S Pro можно учитывать количество шагов, контролировать пульс, отслеживать треки тренировок, мониторить сон, насыщение крови кислородом и т.д. Цена новинки пока не объявлена.