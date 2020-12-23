Связь в метро: TelecomDaily - тест мобильного интернета в метро

23.12.2020, MForum.ru

Драйв-тесты в метро - это один из немногих вариантов применения оборудования TEMS, когда получаются результаты, интересные не только операторам, но и абонентам. Данные, собранные в случайные моменты времени в машине, которая проезжала по той или иной дороге в городе или пригороде, далеко не всем полезны. Другое дело данные, полученные в ходе замеров в вагоне электропоезда метро, или вдоль перрона станции, или в тоннеле. При правильном подходе, анализ этих данных позволяет получить характеристику качества услуг, которыми пользуется практически каждый, кто ездит в метро.

Конечно и здесь для получения объективных результатов следовало бы задействовать слишком большие ресурсы, например, провести замеры строго в один и тот же момент времени одновременно во всем метро. Что практически невозможно по естественным причинам. Так что к результатам, полученным в ходе исследования, проведенного в Telecom Daily (скачать его можно здесь, .pdf), относиться нужно соответственно. Они не дают абсолютных оценок, но позволяют сравнивать между собой возможности, которые показывают операторы, позволяют порассуждать о том, происходили ли в метро изменения с качеством услуг, предоставляемых операторами сотовой связи.

Мы знаем, что все действующие в Москве операторы сотовой связи после длительного периода, когда развитие их сетей в метро было практически приостановлено, в последние годы, а особенно в 2019-2020 году смогли так или иначе добиться возможности возобновить стройку. И не преминули этим заняться, выбрав при этом различные стратегии. Кто-то не пожалел денег, кто-то предпочел объединить усилия. Даже цели развертывания или расширения сетей ставились различные. Тест, проведенный в Telecom Daily, дает возможность примерно оценить результаты этих усилий.

На текущий момент, когда в метро действуют все операторы, и покрытием LTE обеспечены не только перроны и вестибюли всех станций, но также зачастую перегоны и некоторые пересадочные маршруты, на передний план, если смотреть на результаты глазами абонентов, вышла не скорость доступа, а связность покрытия. Главное для большинства абонентов сегодня - это возможность непрерывного, бесперебойного доступа к интернет, независимо от того, находитесь ли вы в вагоне поезда или перемещаетесь по метро своим ходом. Понятно, что никакие Wi-Fi сети этому критерию не отвечают.

Какие основные профили пользования мобильным интернетом встречаются в метро?

1. Активная переписка в соцсетях. Что важно для такого абонента? Чтобы его сообщения быстро уходили, а адресованные ему сообщения - быстро приходили. Чтобы после вопроса, например, "Ты меня любишь?", не возникала пауза на 3-4 минуты, т.к. за это время, не получив ответа, некоторые горячие головы успеют написать что-нибудь типа "Ах так, тогда не пиши мне больше" и удалить собеседника из списка контактов. То есть важна связность сети, непрерывность предоставления мобильного интернета. Скорость в канале для такого варианта использования не важна от слова "совсем".

2. Веб-серфинг / https. Можно листать Instagram, фейсбук или открывать одну за другой какие-то новости, полученные в виде списка с url-адресами, можно ходить по страничкам новостного сайта. Здесь задержка с открыванием очередного сообщения не критична, пока речь об ожидании в несколько секунд. Но задержки, скажем, на 30 секунд или на минуту, многих будут раздражать. То есть здесь вновь речь идет о связности сети или непрерывности предоставления мобильного интернета. И практически не важной будет скорость в канале, лишь бы она была достаточной, чтобы при наличии покрытия, необходимые странички и картинки быстро прогружались.

3. Просмотр видео в режиме онлайн. Youtube или стриминговые платформы, онлайн-фильмы. Здесь уже начинает быть важной до какой-то степени скорость в канале, чтобы видео успевало прогружаться в телефон быстрее, чем показываться, но первична все же опять связность сети. Поскольку в большинстве случае приложения для показа видео буферизуют поток, то кратковременный рост задержек сигнала не так важен, даже короткие разрывы в покрытии могут быть не заметны пользователю, он в это время продолжает смотреть фрагмент видео, который уже попал на его устройство и возобновленное быстро соединение не позволит заметить такого рода разрывы. Но остановка воспроизведения фильма, например, в каждом туннеле или в некоторых длинных туннелях - это, конечно, не вариант.

Таким образом, если мы говорим о проведении исследования в интересах абонентов, то замерять и обсуждать нужно, прежде всего, связность сетей операторов в метро и сравнивать их исключительно по данному параметру. Насколько я знаю, соответствующие измерения проводились, но в публикуемых результатах акцент на них не сделан, к сожалению. Вновь, традиционно, речь идет прежде всего о скоростях доступа.

Важны ли они? Безусловно, если речь идет о каких-то принципиальных отличиях. Например, если бы существовал оператор, которые не обеспечивает средние скорости выше 1 мбит/с, это было бы печально. К счастью, даже у владельца сети с самыми скромными возможностями, у Tele2 - средние скорости по данным исследования достигают 24 Мбит/c. Конечно, это гигантское отставание от Билайна с его 53 Мбит/c, но для абонентов это НЕ ИМЕЕТ значения.

Никто не скачивает в метро файлы в объемах, измеряемых десятками или сотнями гигабайт в час. (Никто не в смысле "никто-никто", но безусловно таких пользователей и 1% не наберется). А значит, все эти средние скорости это лишь возможность сравнить между собой ПОТЕНЦИАЛ сетей по приему новых абонентов. То есть, даже в том случае, если, например, число абонентов у Билайн удвоится, сеть этого оператора в московском метро будет продолжать обеспечивать более высокие скорости, чем сеть Tele2.

Так что эти показатели, пиковые и даже средние скорости доступа, на мой взгляд, для абонентов не важны. Все же отметим, что по скорости от смартфона до базовой станции в метро на первом месте оказался Билайн. Это означает, что если вы что-то сфотографировали, ваша фотография или короткое видео быстрее улетит в сеть, чем если бы вы были абонентом других операторов. Причем это касается и станций, и туннелей.

В этом плане исследование вполне подтвердило измеренными данными недавние заявления оператора о гигантской работе, которая была проделана в метро Москвы. Аутсайдер развития услуг мобильного интернета в московской подземке по скоростям доступа также определен - это Tele2 с его меньшими среди всех операторов скоростями. Эта компания также вела развитие сети в метро, но результат получился скромным, твердое 4-е место по скоростям как вниз, так и вверх.

Справедливости ради отмечу, что исследователи все же попытались оценить "стабильность сервиса" в тоннелях и на станции. Но выбрали для этого такой показатель, как средняя задержка. На мой взгляд, это совершенно нерепрезентативный показатель. Ну кого всерьез может волновать, составляет ли средняя задержка 70 мс или 80 мс. Важно лишь время, когда связи вообще нет и задержка, условно, равна бесконечности. Было бы интересно вычислить и сравнить суммы протяженности таких периодов для каждой ветки метро. Звучит сложновато? Что поделать. В любом случае, средние задержки не выявляют лидеров или аутсайдеров по качеству услуги применительно к упомянутым выше трем основным моделям пользования телефоном в метро.

Спору нет, работа исследователями Telecom Daily проделана гигантская, но, как ни обидно, выбранный формат предоставления результатов минимизировал полезность этого исследования для абонентов.

Все же два вывода можно сделать. Во-первых, мобильный интернет в метро Москвы еще никогда не был так хорош, как сегодня. И в этом можно с ответственностью уверять абонентов, независимо от того, услугами какого оператора они пользуются. Учитывая его стоимость, о всяких эрзац-услугах, типа "Wi-Fi в метро" можно забыть, как о страшном сне.

Во-вторых, если говорить о динамике изменений, то максимум позитивных изменений показал Билайн, который в 3.5 раз поднял средние скорости скачивания данных и в 3+ раз - скорости загрузки данных в сеть (от абонента к базовой станции).

Было бы замечательно, чтобы в следующий раз в результатах исследований Telecom Daily мы смогли увидеть прежде всего данные о "связности" / "бесперебойности" предоставления услуг.

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