Слухи: Появились новые подробности о Samsung Galaxy A72 4G

28.12.2020, MForum.ru

Samsung готовится к выпуску первых устройств линейки смартфонов среднего класса 2021 модельного года. Компания добилась хороших результатов по сериям Galaxy A и Galaxy M и в следующем году хочет сохранить свои позиции.

Уже скоро может состояться релиз смартфона Galaxy A72 4G. Вчера устройство прошло тестовую платформу GeekBench (которая показала наличие чипсета Qualcomm Snapdragon 720G). Сегодня этот же телефон прошел сертификацию Индийского бюро стандартов Индии (BIS), что говорит о скором релизе.

Модельный номер SM-A725F/DS, согласно более ранним утечкам речь идет о варианте с поддержкой 4G (5G версия Galaxy A72 идет под модельным номером SM-A726B). Скорее всего, концепция Samsung заключается в том, чтобы выпускать устройства в двух версиях (5G и 4G), предлагая 5G-варианты только там, где развернуты соответствующие сети. В тоже время китайские производители активно поставляют 5G-устройства даже туда, где такие сети пока не развернуты.

Впрочем, отличия 4G и 5G версий Samsung Galaxy A72 4G будет только в чипсете (5G-чипы более производительны своих 4G-аналогов). Оба варианта устройства получат 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с круглым вырезом под фронтальную камеру, QUAD-камеру (64 Мп + 12 Мп широкоугольную + 5 Мп + 5 Мп)