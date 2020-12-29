Анонсы: Представлен Xiaomi Mi 11 на чипсете Snapdragon 888

MForum.ru
29.12.2020,
Компания Xiaomi представила смартфон Mi 11, который стал первым в мире устройством на базе чипсета Snapdragon 888. Помимо топовой производительности компания много внимания уделила дисплею, камерам и звуку.
Xiaomi Mi 11 оснащен 6,81-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 3200x1440 точек с частотой обновления 120 Гц и частотой опроса сенсора 480 Гц. Максимальная яркость экрана – 1500 нит, для его защиты используется Gorilla Glass Victus. Качественный звук обеспечивается стереодинамиками, настройкой которых занимался известный бренд Harman/Kardon.
Камера Xiaomi Mi 11 представлен связкой 108 Мп основного сенсора Samsung HM3, 13 Мп сенсора с широкоугольным объективом (123 градуса) и 5 Мп сенсором для макросъемки. Поддерживается запись видео в разрешении 8К и HDR10+. 20 Мп фронтальная камера размещена в небольшом круглом вырезе дисплея в левом верхнем углу.
Аппаратная платформа Xiaomi Mi 11 помимо Qualcomm Snapdragon 888 включает в себя 8/12 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 4600 мАч с быстрой зарядкой 55 Вт, беспроводной зарядкой 50 Вт и реверсивной беспроводной зарядкой 10 Вт. ОС – Android 11 с оболочкой MIUI 12.5. В части дизайна Xiaomi Mi 11 получил три варианта стеклянной задней панели (черный, синий, белый), две версии с кожаной (искусственная) задней панелью и специальное издание с подписью Лей Цзюня, гендиректора Xiaomi. Старт предпродаж – 1 января, цены составят 3999 (8/128 Гб) / 4299 (8/256 Гб) / 4699 (12/256 Гб) юаней.
© Антон Печеровый,
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