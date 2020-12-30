Анонсы: F150 – новый бренд защищенных смартфонов

30.12.2020, MForum.ru

В 2021 году в сегменте защищенных устройств может появиться новый игрок – компания F150. Как заявили создатели стартапа, на создание этой компании их вдохновила пара коллег и друзей из OXO Intelligence Company ltd. Как энтузиасты активного отдыха, они жаловались, что защищенные смартфоны не удовлетворяют некоторые из их потребностей, когда они находятся в дикой природе.

По словам, Алана Кея: «Люди, действительно серьезно относящиеся к программному обеспечению, должны создавать собственное оборудование. Как компания-разработчик программного обеспечения и группа спортивных энтузиастов, мы решили создать собственное оборудование для решения проблем, с которыми мы сталкиваемся, когда находимся в поле. Так появился F150. Мы собрали лучших людей в бизнесе, чтобы создать этот стартап. За последние несколько месяцев мы собрали команду экспертов с многолетним опытом работы в этой отрасли. И мы также потратили некоторое время на разработку нашего первого продукта. Кроме того, много времени было потрачено на мозговой штурм, чтобы сделать эту компанию отличной и уникальной от всех компаний отрасли. Большую часть времени мы тратили на разработку маркетинговых стратегий».

Первым продуктом бренда станет защищенный смартфон под названием Bison 2021, который отражает видение компании, как должен работать защищенный смартфон. Этот телефон объединяет в себе все полезные функции обычного защищенного телефона и многое другое. Bison 2021 поставляется с набором микросхем MediaTek Helio G25, 5,86-дюймовым дисплеем с защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, батареей 8000 мАч, 6 ГБ ОЗУ, 64 ГБ встроенной памяти, уникально оптимизированной ОС, поддержкой NFC и многим другим. Еще одна уникальная особенность - корпус выполнен из пластика, а не из резины или алюминия, как мы привыкли. Это позволило Bison 2021 появиться в захватывающих цветах, таких как пустынно-желтый. В этом смартфоне есть 2 интересных режима: один предназначен для вашей профессиональной жизни, а другой - для более активного отдыха на природе. Что еще интереснее, вы можете переключаться между этими двумя режимами, просто нажимая и удерживая кнопку сбоку.

Основанная на концепции «NEO-RUGGED», миссия F150 - помочь людям построить лучшую жизнь, предоставляя продукты, которые дадут вам максимальное чувство безопасности. Компания намерена стать ведущим брендом умных товаров для суровых внешних условий. Индустрия защищенных телефонов очень конкурентна, поэтому компания предложит другой подход: прочный телефон не должен быть скучным. По мнению F150 защищенные смартфоны должны быть конкурентоспособными в эстетике, не теряя при этом своей прочности. Слоган компании “No Tough No Safe”, остается дождаться реальных продуктов, чтобы понять будут ли они действительно крутыми.