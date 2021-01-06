Это интересно: Основная часть покупателей не готова отказаться от зарядного устройства в комплекте

MForum.ru

Это интересно: Основная часть покупателей не готова отказаться от зарядного устройства в комплекте

06.01.2021, MForum.ru

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В конце декабря прошлого года состоялся анонс смартфона Xiaomi Mi 11, построенного на базе новейшего чипсета Snapdragon 888. Одной из особенностей новинки стал отказ от входящего в комплект поставки зарядного устройства. Безусловно, многие увидели в этом подражание Apple и желание производителя максимизировать свою прибыль.

Однако, в Xiaomi пошли по более гуманному пути, сделав отказ от входящего в комплект поставки зарядного устройства добровольным. Желающие получить зарядное устройство при покупке Xiaomi Mi 11 могут сделать это без какой-либо доплаты, за те же 3 999 юаней. Напомню, речь идет о зарядном устройства мощностью 55 Вт, что является максимумом быстрой зарядки для этой модели.

Это интересно: Основная часть покупателей не готова отказаться от зарядного устройства в комплекте

По итогам предзаказа 20 000 покупателей выбрали вариант без зарядного устройства. На первый взгляд, цифра выглядит внушительно, однако на фоне общего количества предзаказов (а их не менее 320 000) она теряется. Впрочем, ничего удивительного здесь нет – если зарядное устройство мощностью 10 или 15 Вт действительно есть у многих, то более мощные зарядные устройства не столь распространены. Поэтому, желание бесплатно получить мощное оригинальное зарядное устройство вполне логично.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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