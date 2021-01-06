Анонсы: Xiaomi Mi 10i – ребрендинг Redmi Note 9 для рынка Индии

06.01.2021, MForum.ru

В Индии состоялся анонс смартфона Xiaomi Mi 10i, представляющего собой вариацию Redmi Note 9. Ключевая особенность новинки – QUAD-камера с основным сенсором разрешением 108 Мп (вспомогательные: 8 Мп широкоугольный, 2 Мп макро и 2 Мп датчик глубины).

Диагональ дисплея Xiaomi Mi 10i – 6,67-дюйма при разрешении 2400 x 1080 точек и частоте обновления 120 Гц. Разрешение фронтальной камеры, разместившейся в круглом вырезе дисплея, составляет 16 Мп. Внутри Xiaomi Mi 10i нашлось место для Qualcomm Snapdragon 750G, 6/8 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 4820 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Стоимость Xiaomi Mi 10i составит 20 999 / 21 999 / 23 999 индийских рупий за варианты 6/64, 6/128 и 8/128 Гб, соответственно.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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