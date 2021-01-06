Анонсы: Телефоны и смартфоны Nokia со скидками до 50% на AliExpress

06.01.2021, MForum.ru

Компания HMD Global запустила промоакцию, в рамках которой телефоны и смартфоны Nokia можно купить со скидками до 50%.

Максимальную скидку можно получить на беспроводные наушники Nokia Power Earbuds Lite BH-405 (2 995 рублей, обычная цена 5 990 рублей) и телефон Nokia 220 4G (1995 рублей, обычная цена 3 990 рублей). Скидку 28% можно получить за телефон Nokia 230 Dual Sim, а покупатели Nokia 8110 Dual Sim смогут сэкономить 30%. Желающие приобрести обновленный Nokia 3310 Dual Sim экономят 20%, а Nokia 5310 – 25%. Среди смартфонов максимальные скидки (20%) получат покупатели Nokia 1.3 (5592 рубля) и Nokia 5.3 (3+64 Гб, 11 992 рубля). Страница акции - https://nokia.aliexpress.ru/store/5369213. Доставка всех заказов из России.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации nokia.aliexpress.ru/store/5369213

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