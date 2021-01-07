Слухи: Раскрыты подробности о Xiaomi Mi 11 Lite

MForum.ru
07.01.2021,
Появление облегченной версии флагманской модели Mi 11 вполне ожидаемо. Возможно, под этим именем выйдет смартфон с модельным номером M2101K9AG, который появился в базе данных американского регулятора FCC.
Фантазии на тему внешности Xiaomi Mi 11 Lite от The Pixel
Если верить слухам, то Xiaomi Mi 11 Lite будет базироваться на чипсете Snapdragon 732G дополненном 6 Гб ОЗУ и 64 или 128 Гб встроенной памяти. Также упоминается о строенной тыловой камере, в которой основной сенсор разрешением 64 Мп дополнен 5 и 8 Мп датчиками. Емкость батареи новинки составляет 4150 мАч, мощность быстрой зарядки 33 Вт. Из флагманских функций Xiaomi Mi 11 Lite сохранит частоту обновления экрана 120 Гц.
© Антон Печеровый,
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