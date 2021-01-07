Слухи: Redmi Note 10 Pro получит Snapdragon 732 и АКБ емкостью 5050 мАч

MForum.ru
07.01.2021,
После выхода Redmi Note 9 5G, компания готова сосредоточить все усилия на смартфонах серии Redmi Note 10. Работа над этими новинками уже активно идет – несколько месяцев назад Redmi Note 10 4G отметился в базе данных китайского регулятора TENAA.
Ожидается, что эта новинка будет оснащена 8-ядерным процессором с тактовой частотой 2 ГГц, 8 Гб ОЗУ и до 256 Гб встроенной памяти. Диагональ экрана составит 6,53 дюйма, а емкость АКБ – 5900 мАч. Фактически, устройство очень похоже на Redmi Note 9 4G, который должен выйти на мировые рынки как Redmi 9T.
Впрочем, более интересен Redmi Note 10 Pro, который под модельным номером M2101K6G был замечен в базе FCC. Информации об этой новинке пока немного. В активе Redmi Note 10 Pro ожидаются чипсет Qualcomm Snapdragon 732G, дисплей с частотой обновления 120 Гц (аналогично последним флагманам Xiaomi) и АКБ емкостью 5050 мАч. Как и POCO X3, Note 10 Pro выйдет в виде глобального варианта с NFC и индийской версии без него.
© Антон Печеровый,
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