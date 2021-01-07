Слухи: Подтвержден анонс смартфона iQOO 7 11 января

MForum.ru
07.01.2021,
Китайский производитель iQOO официально подтвердил, что выпустит iQOO 7 11 января. Ожидается, что этот смартфон будет оснащен 6,6-дюймовым дисплеем разрешением порядка 2400 x 1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и круглым вырезом под фронтальную камеру посредине.
Также источники сообщают о чипсете Snapdragon 888, строенной тыловой камере с основным сенсором Sony IMX598 разрешением 48 Мп и аккумуляторе емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт, которая за 15 минут позволяет полностью восполнить запас энергии. Тип ОЗУ - LPDDR5, встроенной памяти – UFS 3.1, а их объемы могут достигать 12 и 256 Гб, соответственно.
© Антон Печеровый,
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