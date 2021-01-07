MForum.ru
07.01.2021,
Как и ожидалось, бренд Realme официально анонсировал смартфон V15 5G, нацеленный в средний ценовой сегмент. Новинка базируется на чипсете MediaTek DImensity 800U и оснащена 6,4-дюймовым SuperAMOLED-дисплеем.
Объем ОЗУ Realme V15 5G составит 6/8 Гб, встроенной памяти – 64/128 Гб. Тыловая камера представлена связкой основного сенсора разрешением 64 Мп, 8 Мп сенсора с широкоугольным объективом и 2 Мп сенсором для макросъемки. Емкость батареи Realme V15 5G – 4310 мАч, максимальная мощность быстрой зарядки – 50 Вт.
При толщине 8,1 мм вес новинки составляет 176 грамм. Купить Realme V15 5G можно в трех цветовых вариантах (синем, серебристом и градиентном Mirror Lake) по цене 1399 / 1499 / 1999 юаней за версии 6+64 / 6+128 / 8+128 Гб, соответственно.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
22.12. [Новинки] Анонсы: Раскрыта внешность Realme Watch S Pro / MForum.ru
07.12. [Новинки] Слухи: Nokia TA-1335 замечен в TENAA / MForum.ru
02.12. [Технологии] Компоненты: Snapdragon 888 представлен официально / MForum.ru
12.11. [Новинки] Слухи: Realme 7 5G представят 19 ноября / MForum.ru
29.10. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Realme C15 Qualcomm Edition / MForum.ru
07.01. [Новинки] Анонсы: Realme V15 5G представлен официально / MForum.ru
07.01. [Новинки] Слухи: Подтвержден анонс смартфона iQOO 7 11 января / MForum.ru
07.01. [Новинки] Слухи: HTC Desire 21 Pro замечен на «живых» фото / MForum.ru
07.01. [Новинки] Слухи: Redmi Note 10 Pro получит Snapdragon 732 и АКБ емкостью 5050 мАч / MForum.ru
07.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Xiaomi Mi 11 Lite / MForum.ru
06.01. [Новинки] Анонсы: Телефоны и смартфоны Nokia со скидками до 50% на AliExpress / MForum.ru
06.01. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 10i – ребрендинг Redmi Note 9 для рынка Индии / MForum.ru
06.01. [Новинки] Это интересно: Основная часть покупателей не готова отказаться от зарядного устройства в комплекте / MForum.ru
06.01. [Новинки] Компоненты: Qualcomm Snapdragon 480 – чипсет для бюджетных 5G-смартфонов / MForum.ru
30.12. [Новинки] Анонсы: F150 – новый бренд защищенных смартфонов / MForum.ru
29.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Xiaomi Mi 11 на чипсете Snapdragon 888 / MForum.ru
28.12. [Новинки] Слухи: Появились новые подробности о Samsung Galaxy A72 4G / MForum.ru
25.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo Reno5 Pro+ с SD865 и 50 Мп камерой / MForum.ru
24.12. [Новинки] Анонсы: Hisense A7 – смартфон только с дисплеем e-ink / MForum.ru
23.12. [Новинки] Анонсы: Lava BeU – бюджетный смартфон с оригинальным дизайном / MForum.ru
22.12. [Новинки] Анонсы: Раскрыта внешность Realme Watch S Pro / MForum.ru
21.12. [Новинки] Слухи: Поддержка 5G-сетей может появиться в Samsung Galaxy A22 / MForum.ru
21.12. [Новинки] Анонсы: Poco M3 c АКБ 6000 мАч приходит в Россию / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Redmi 9 Power представлен официально / MForum.ru
17.12. [Новинки] Слухи: Защищенный смартфон Hisense D50 5G замечен в TENAA / MForum.ru