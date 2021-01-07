Анонсы: Realme V15 5G представлен официально

07.01.2021, MForum.ru

Как и ожидалось, бренд Realme официально анонсировал смартфон V15 5G, нацеленный в средний ценовой сегмент. Новинка базируется на чипсете MediaTek DImensity 800U и оснащена 6,4-дюймовым SuperAMOLED-дисплеем.

Объем ОЗУ Realme V15 5G составит 6/8 Гб, встроенной памяти – 64/128 Гб. Тыловая камера представлена связкой основного сенсора разрешением 64 Мп, 8 Мп сенсора с широкоугольным объективом и 2 Мп сенсором для макросъемки. Емкость батареи Realme V15 5G – 4310 мАч, максимальная мощность быстрой зарядки – 50 Вт. При толщине 8,1 мм вес новинки составляет 176 грамм. Купить Realme V15 5G можно в трех цветовых вариантах (синем, серебристом и градиентном Mirror Lake) по цене 1399 / 1499 / 1999 юаней за версии 6+64 / 6+128 / 8+128 Гб, соответственно.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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