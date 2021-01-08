Анонсы: Samsung Galaxy M02s появился в Индии

08.01.2021, MForum.ru

На индийском рынке начались продажи смартфона Samsung Galaxy M02s. Ключевые особенности новинки – низкая цена (от 8999 индийских рупий) и емкая батарея (5000 мАч).

Диагональ дисплея новинки – 6,5 дюйма, разрешение – HD+. Внутри нашлось место для чипсета Snapdragon 450, 3/4 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти и строенной тыловой камере в конфигурации 13+2+2 Мп. Толщина аппарата – 9,1 мм, вес – 196 грамм. Купить Samsung Galaxy M02s можно в черном, синем и красном цветах. ОС из коробки – Android 10.