Анонсы: OnePlus Band представлен официально

11.01.2021, MForum.ru

Бренд OnePlus представил первый смарт-браслет в своем портфолио. Новинка получила дизайн стандартный для устройств этого класса, а для отображения информации используется 1,1-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 294 х 126 точек с режимом Always On.

Отличием OnePlus Band от аналогов может стать функция постоянного мониторинга насыщения крови кислородом. Производитель позиционирует это как решение для выявления потенциальных проблем со здоровьем, включая проявления COVID-19. Также есть инструменты для мониторинга качества сна и 13 спортивных режимов. В части защиты от влаги речь идет об IP68 и допустимости погружения на глубину до 50 метров. Цена новинки на индийском рынке – 2799 индийских рупий. Однако пока OnePlus Band поддерживает только английский, китайский и хинди. Данных о международном релизе пока нет.