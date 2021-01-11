Анонсы: OnePlus Band представлен официально

MForum.ru
11.01.2021,
Бренд OnePlus представил первый смарт-браслет в своем портфолио. Новинка получила дизайн стандартный для устройств этого класса, а для отображения информации используется 1,1-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 294 х 126 точек с режимом Always On.
Отличием OnePlus Band от аналогов может стать функция постоянного мониторинга насыщения крови кислородом. Производитель позиционирует это как решение для выявления потенциальных проблем со здоровьем, включая проявления COVID-19. Также есть инструменты для мониторинга качества сна и 13 спортивных режимов. В части защиты от влаги речь идет об IP68 и допустимости погружения на глубину до 50 метров. Цена новинки на индийском рынке – 2799 индийских рупий. Однако пока OnePlus Band поддерживает только английский, китайский и хинди. Данных о международном релизе пока нет.
© Антон Печеровый,
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