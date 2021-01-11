Анонсы: OnePlus Band представлен официально

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Анонсы: OnePlus Band представлен официально

11.01.2021, MForum.ru

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Бренд OnePlus представил первый смарт-браслет в своем портфолио. Новинка получила дизайн стандартный для устройств этого класса, а для отображения информации используется 1,1-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 294 х 126 точек с режимом Always On.

Анонсы: OnePlus Band представлен официально

Отличием OnePlus Band от аналогов может стать функция постоянного мониторинга насыщения крови кислородом. Производитель позиционирует это как решение для выявления потенциальных проблем со здоровьем, включая проявления COVID-19. Также есть инструменты для мониторинга качества сна и 13 спортивных режимов. В части защиты от влаги речь идет об IP68 и допустимости погружения на глубину до 50 метров. Цена новинки на индийском рынке – 2799 индийских рупий. Однако пока OnePlus Band поддерживает только английский, китайский и хинди. Данных о международном релизе пока нет.

Анонсы: OnePlus Band представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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