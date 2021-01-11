Анонсы: Состоялся международный релиз Honor Band 6

MForum.ru
11.01.2021,
Бренд Honor объявил о международном релизе смарт-браслета Honor Band 6. Новинка позиционируется как первый в мире полноэкранный смарт-браслет, в котором экран занимает основную часть площади дисплея.
Новинка оснащена 1,47-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 368х194 точки, аккумулятором емкостью 180 мАч (до двух недель автономной работы) и защищена от влаги при погружении на глубину до 50 метров. В активе Honor Band 6 10 профессиональных спортивных режимов, автоматическое распознавание типа упражнения, дополнительные упражнения (дыхательные тренировки), управление плеером смартфона, круглосуточный мониторинг сердечного ритма (ЧСС), SpO2, измерение уровня стресса, уведомления, мониторинг сна Huawei TruSleep и счетчик калорий. Ожидаемая цена Honor Band 6 составит порядка $35.
© Антон Печеровый,
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