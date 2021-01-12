Анонсы: Vivo Y31s стал первым в мире смартфоном на базе Snapdragon 480

MForum.ru
12.01.2021,
Компания Vivo стала первый в мире производителем, который представил смартфон на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 480. Напомню, это новейший чипсет Qualcomm для недорогих смартфонов с поддержкой сетей 5G.
Спецификации Vivo Y31s включают в себя 6,58-дюймовый дисплей разрешением 2408 x 1080 точек с частотой обновления 90 Гц, 6 Гб ОЗУ LPDDR4X, 128 Гб встроенной памяти UFS 2.1, сдвоенную тыловую камера (13 Мп основной и 2 Мп сенсор глубины сцены), 8 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 5000 мАч. Дактилоскопический сенсор разместился на торце устройства. ОС – Android 11. Купить новинку в сером, красном и градиентном вариантах можно будет за 1698 юаней.
© Антон Печеровый,
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