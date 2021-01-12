Анонсы: iQOO 7 – игровой смартфон на базе Snapdragon 888

12.01.2021, MForum.ru

Принадлежащий компании Vivo суббренд iQOO представил смартфон iQOO 7. Новинка относится к классу игровых устройств, базируется на чипсете Snapdragon 888 и будет доступна в версиях 8/128 Гб и 12/256 Гб (оперативная/встроенная память).

6,62-дюймовый AMOLED-дисплей iQOO 7 при разрешении 2400x1080 точек поддерживает частоту обновления 120 Гц и частоту опроса сенсора 300 Гц. В круглом вырезе экрана размещена 16 Мп камера. Тыловая камера представлена связкой 48 Мп основного сенсора и двух сенсоров разрешение 13 Мп (широкоугольный 120 градусов, портретный с двукратным оптическим зумом). Емкость АКБ составляет 4000 мАч, при этом мощность сверхбыстрой зарядки составляет 120 Вт (зарядное устройство в комплекте). Цветовая гамма новинки включает черный и светло-голубой вариант, а также издание в стилистике BMW. ОС - Android 11 с оболочкой Origin OS. Купить iQOO 7 в конфигурации 8/128 Гб можно за 3798 юаней, вариант 12/256 Гб обойдется в 4198 юаней.