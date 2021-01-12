Слухи: Samsung Galaxy A32 замечен на рендерах

12.01.2021, MForum.ru

В сети появились рендеры смартфона Samsung Galaxy A32. Новинка станет самым доступным смартфоном Samsung с поддержкой сетей 5G, а ключевым отличием ее дизайна станет отказ от визуального оформления блока камер.

В активе Samsung Galaxy A32 ожидаются 6,5-дюймовый дисплей с каплевидным вырезом под фронтальную камеру, чипсет MediaTek Dimensity 720, 4 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти и 48 Мп тыловая камера, которая будет дополнена тремя вспомогательными сенсорами. Выпускаться новинка будет в 4 цветах - черном, белом, голубом и лиловом. Информации о цене и дате релиза пока нет.