Слухи: Samsung Galaxy A32 замечен на рендерах

MForum.ru
12.01.2021,
В сети появились рендеры смартфона Samsung Galaxy A32. Новинка станет самым доступным смартфоном Samsung с поддержкой сетей 5G, а ключевым отличием ее дизайна станет отказ от визуального оформления блока камер.
В активе Samsung Galaxy A32 ожидаются 6,5-дюймовый дисплей с каплевидным вырезом под фронтальную камеру, чипсет MediaTek Dimensity 720, 4 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти и 48 Мп тыловая камера, которая будет дополнена тремя вспомогательными сенсорами. Выпускаться новинка будет в 4 цветах - черном, белом, голубом и лиловом. Информации о цене и дате релиза пока нет.
© Антон Печеровый,
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