Анонсы: Samsung Galaxy S21/S21 представлены официально

MForum.ru
14.01.2021,
Компания Samsung официально анонсировала новинки флагманского сегмента – смартфоны Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra.
Базовая модель Samsung Galaxy S21 оснащена 6,2-дюймовым Dynamic AMOLED 2X дисплеем максимальной яркостью 1300 нит, разрешением 2400 x 1080 точек и частотой обновления до 120 Гц и базируется на чипсете Exynos 2100 (для европейского рынка) / Qualcomm Snapdragon 888 (для рынка США и Китая). Объем ОЗУ – 8 Гб, объем встроенной памяти – 128 или 256 Гб.
Тыловая камера строенная – основной сенсор разрешением 12 Мп дополнен 12 Мп сенсором с широкоугольной оптикой и 64 Мп сенсором с телефотообъективом. Разрешением фронтальной камеры – 10 Мп. Емкость аккумулятора Samsung Galaxy S21 – 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки, беспроводной зарядки и реверсивной беспроводной зарядки. Дактилоскопический сенсор встроен в дисплей. Цена Samsung Galaxy S21 составит 849 / 899 евро для версий со 128 и 256 Гб встроенной памяти, российские цены новинки 74 990 / 79 990 рублей, соответственно.
Отличием Samsung Galaxy S21+ является более крупный дисплей (6,7-дюйма, 2400х1080 точек) и АКБ емкостью 4800 мАч. Остальные характеристики аналогичны базовой модели. Цена Samsung Galaxy S21+ - 1049 / 1099 евро, в России новинка оценена в 89 990 / 94 990 рублей за версии со 128 и 256 Гб встроенной памяти.
© Антон Печеровый,
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Внешний вид рвотных позывов не вызывает, что уже неплохо. От зарядки и наушников в комплекте они зря отказались. Не стоило тогда троллить Эппл по этому поводу, а то как-то некрасиво получилось. Цена заоблачная и нет в этом смартфоне ничего особенного, за что можно было бы столько заплатить. Уверен, что и конструктивные особенности сборки не обрадуют, где Яблоко безоговорочный лидер. Сам владелец Самсунга трехлетней давности, когда они еще умели делать приличную А-линейку. До этого тоже были аппараты в основном от него. То, что они творят сейчас, непростительно, при всем моем уважении и продолжительной лояльности, которая была исчерпана еще на 20-й линейке. Увы, на рынке смартфонов уже очень долгое время нет ни одного варианта, который устроил бы меня больше, чем мой нынешний. Одно можно сказать точно - следующий смартфон будет не от Самса.
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