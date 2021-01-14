Анонсы: Samsung Galaxy S21/S21 представлены официально

MForum.ru

Анонсы: Samsung Galaxy S21/S21 представлены официально

14.01.2021, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Компания Samsung официально анонсировала новинки флагманского сегмента – смартфоны Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra.

Анонсы: Samsung Galaxy S21/S21 представлены официально

Базовая модель Samsung Galaxy S21 оснащена 6,2-дюймовым Dynamic AMOLED 2X дисплеем максимальной яркостью 1300 нит, разрешением 2400 x 1080 точек и частотой обновления до 120 Гц и базируется на чипсете Exynos 2100 (для европейского рынка) / Qualcomm Snapdragon 888 (для рынка США и Китая). Объем ОЗУ – 8 Гб, объем встроенной памяти – 128 или 256 Гб.

Тыловая камера строенная – основной сенсор разрешением 12 Мп дополнен 12 Мп сенсором с широкоугольной оптикой и 64 Мп сенсором с телефотообъективом. Разрешением фронтальной камеры – 10 Мп. Емкость аккумулятора Samsung Galaxy S21 – 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки, беспроводной зарядки и реверсивной беспроводной зарядки. Дактилоскопический сенсор встроен в дисплей. Цена Samsung Galaxy S21 составит 849 / 899 евро для версий со 128 и 256 Гб встроенной памяти, российские цены новинки 74 990 / 79 990 рублей, соответственно.

Анонсы: Samsung Galaxy S21/S21 представлены официально

Отличием Samsung Galaxy S21+ является более крупный дисплей (6,7-дюйма, 2400х1080 точек) и АКБ емкостью 4800 мАч. Остальные характеристики аналогичны базовой модели. Цена Samsung Galaxy S21+ - 1049 / 1099 евро, в России новинка оценена в 89 990 / 94 990 рублей за версии со 128 и 256 Гб встроенной памяти.

Анонсы: Samsung Galaxy S21/S21 представлены официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации samsung.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

12.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A32 замечен на рендерах / MForum.ru

08.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M02s появился в Индии / MForum.ru

28.12. [Новинки] Слухи: Появились новые подробности о Samsung Galaxy A72 4G / MForum.ru

21.12. [Новинки] Слухи: Поддержка 5G-сетей может появиться в Samsung Galaxy A22 / MForum.ru

14.12. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A12 появился в России / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

14.01.2021 22:04 * От: hotlikeExynos

Внешний вид рвотных позывов не вызывает, что уже неплохо. От зарядки и наушников в комплекте они зря отказались. Не стоило тогда троллить Эппл по этому поводу, а то как-то некрасиво получилось. Цена заоблачная и нет в этом смартфоне ничего особенного, за что можно было бы столько заплатить. Уверен, что и конструктивные особенности сборки не обрадуют, где Яблоко безоговорочный лидер. Сам владелец Самсунга трехлетней давности, когда они еще умели делать приличную А-линейку. До этого тоже были аппараты в основном от него. То, что они творят сейчас, непростительно, при всем моем уважении и продолжительной лояльности, которая была исчерпана еще на 20-й линейке. Увы, на рынке смартфонов уже очень долгое время нет ни одного варианта, который устроил бы меня больше, чем мой нынешний. Одно можно сказать точно - следующий смартфон будет не от Самса.

Ответить · Цитировать · Вставить имя · Редактировать · Ответить лично · Пожаловаться
Новое сообщение:
Complete in 15 ms, lookup=0 ms, find=15 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 14:10 Meta454365 Тема: Не работают Clock Face на Samsung S20 Ultra после обновлений
Здравствуйте, Перестали работать Clock Face на Samsung S20 Ultra после обновлений. Скриншот с проблемой прилагаю. Из Galaxy Store - все обновил. https://drive.google.com/... Может кто-то ...
Сегодня 12:56 ai77 Тема: 5G: В Австралии убедились в дальнобойности 5G в миллиметровом диапазоне (14.01.2021)
Ключевые слова: "беспроводного фиксированного доступа". Какова ширина диаграммы направленности, и соответственно усиления? Для радиодоступа узким лучом (тем более в условиях сухого чистого воздуха и ...
Вчера 22:04 hotlikeExynos Тема: Анонсы: Samsung Galaxy S21/S21 представлены официально (14.01.2021)
Внешний вид рвотных позывов не вызывает, что уже неплохо. От зарядки и наушников в комплекте они зря отказались. Не стоило тогда троллить Эппл по этому поводу, а то как-то некрасиво получилось. Цена ...
Вчера 21:40 hotlikeExynos Тема: Анонсы: Samsung Galaxy S21 Ultra – новый флагман Samsung (14.01.2021)
Слишком нелепо в ультре выглядит блок камер. В младших версиях поприятнее будет.
10.01.2021 13:50 Dima001 Тема: Обман
Помоги разобраться

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

14.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S21 Ultra – новый флагман Samsung / MForum.ru

14.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S21/S21 представлены официально / MForum.ru

14.01. [Новинки] Анонсы: HTC Desire 21 Pro представлен официально / MForum.ru

13.01. [Новинки] Анонсы: Представлены беспроводные наушники Meizu Pop Pro / MForum.ru

13.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о HTC Desire 21 Pro / MForum.ru

12.01. [Новинки] Анонсы: Moto One 5G Ace представлен официально / MForum.ru

12.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A32 замечен на рендерах / MForum.ru

12.01. [Новинки] Анонсы: iQOO 7 – игровой смартфон на базе Snapdragon 888 / MForum.ru

12.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31s стал первым в мире смартфоном на базе Snapdragon 480 / MForum.ru

11.01. [Новинки] Анонсы: Состоялся международный релиз Honor Band 6 / MForum.ru

11.01. [Новинки] Анонсы: OnePlus Band представлен официально / MForum.ru

08.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M02s появился в Индии / MForum.ru

07.01. [Новинки] Анонсы: Realme V15 5G представлен официально / MForum.ru

07.01. [Новинки] Слухи: Подтвержден анонс смартфона iQOO 7 11 января / MForum.ru

07.01. [Новинки] Слухи: HTC Desire 21 Pro замечен на «живых» фото / MForum.ru

07.01. [Новинки] Слухи: Redmi Note 10 Pro получит Snapdragon 732 и АКБ емкостью 5050 мАч / MForum.ru

07.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Xiaomi Mi 11 Lite / MForum.ru

06.01. [Новинки] Анонсы: Телефоны и смартфоны Nokia со скидками до 50% на AliExpress / MForum.ru

06.01. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 10i – ребрендинг Redmi Note 9 для рынка Индии / MForum.ru

06.01. [Новинки] Это интересно: Основная часть покупателей не готова отказаться от зарядного устройства в комплекте / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: