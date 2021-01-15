5G: В Австралии убедились в дальнобойности 5G в миллиметровом диапазоне

MForum.ru
14.01.2021,
Австралийская NBN Co. претендует на установление очередного рекорда по части дальнобойности 5G, что должно быть интересно не только австралийцам, но также и жителям США, Канада, а в какой-то перспективе, и нам с вами.
Оператор NBN Co. с участием Ericsson и других компаний организовал стабильную передачу данных в режиме беспроводного фиксированного доступа 5G на расстояние 7.3 км. Не так и много? Особенность теста была в том, что он проводился с использованием частот миллиметрового диапазона, про который любят заявлять, что связь в нем якобы ограничена десятками метров. "Проверку концепции" проводили рядом с Mortlake, Viktoria, на юге Австралии.
В ходе теста удалось удвоить дистанцию на которую передавались данные по сравнению с тестом, проведенным на этой же площадке всего три месяца тому назад. Более того, участники теста не сомневаются, что в дальнейшем смогут еще более увеличить предельное расстояние.
NBN Co. проводит эти тесты не из праздного любопытства. Всякий, кто следит за рынком Австралии, знает, что NBN Co. занимается обеспечением фиксированного беспроводного доступа для людей в малонаселенных местностях Австралии, где расстояния имеют первостепенное значение.
В зоне покрытия cети NBN Co. находится порядка 620 тысяч домохозяйств, разбросанных по сельской местности и малонаселенным районам Австралии. Более 90% этих домохозяйств расположены не далее, чем в 7.3 км от существующих сайтов. То есть, как минимум, в теории, можно размещать оборудование фиксированного доступа 5G миллиметрового диапазона на тех же сайтах, которые сейчас отвечают за LTE, добиваясь значительного роста пропускной способности сетей.
Когда такие услуги станут доступны жителям Австралии пока что не ясно. В NBN есть программа развития сети LTE и пока что в приоритете именно она. Тем не менее, тест дальнобойности 5G интересен сам по себе, поскольку опровергает распространенные мифы о том, что миллиметровые волны хороши только для обеспечения 5G в помещениях и деловых центрах мегаполисов.
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теги: телеком пятое поколение 5G Австралия NBN Co. FWA миллиметровый диапазон миллиметровые волны mmWave дальнобойность Ericsson
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Ключевые слова: "беспроводного фиксированного доступа". Какова ширина диаграммы направленности, и соответственно усиления? Для радиодоступа узким лучом (тем более в условиях сухого чистого воздуха и без блокирующих 1ю зону Френеля предметов) это не "достижение 5G", а обычный расчет бюджета мощности, для которого что 5G, что обычная релейка - все равно. Интереснее, какую полосу они использовали и какие скорости продемонстрировали на таком расстоянии (передача видео, виртуальная реальность, другие "тяжелые" приложения работают?), и как это могло повлиять на емкость (подключаемых устройств интернета вещей и прочего). И насколько дальность уменьшится в городе с пылью в воздухе и дождем/туманом, когда размер капель будет сравним с длиной волны? P.S. Насколько знаю (могу ошибаться), радиогубители в мм диапазоне через Луну связь устанавливают. Без 5G. Правда, и полосы, и скорости у них мизерные.
ai77
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