Анонсы: Представлен Vivo Y31 c Snapdragon 662, 48 Мп камерой и АКБ 5000 мАч

20.01.2021, MForum.ru

Компания Vivo анонсировала смартфон Vivo Y31. Новинка стала заметным обновлением устройства с аналогичным индексом, которой было представлено 5 лет назад, в 2015 году.

Vivo Y31 (2021) оснастили 6,58-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+, чипсетом Snapdragon 662, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти (+ карты microSD объемом до 1 Тб), строенной камерой (48 Мп основной сенсор, 2 Мп макро, 2 Мп датчик глубины сцены), 16 Мп фронтальной камерой и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. ОС – Android 11 с оболочкой Funtouch OS 11. Новинка будет доступна в черном Racing Black и голубом Ocean Blue по цене 16 490 индийских рупий ($225).

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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