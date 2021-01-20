Слухи: Раскрыты подробности о смартфоне Realme X9 Pro

20.01.2021, MForum.ru

Компания Realme подтвердила планы по использованию чипсета Dimensity 1200 от MediaTek в своих мобильных устройствах. Эта информация уже подтверждена генеральным директором Realme India Мадхав Шет (Madhav Sheth). Ожидается, что речь идет о смартфоне Realme X9 Pro.

Согласно имеющейся информации речь идет об устройстве с Dimensity 1200, 12 Гб ОЗУ LPDDR5 и 128/256 Гб встроенной памяти. Также в активе нового флагмана Realme ожидаются 6,4-дюймовый дисплей разрешением 1080 x 2400 пикселей с частотой обновления 120 Гц, тыловая камера с основным сенсором разрешением 108 Мп (+13 Мп сенсоры с широкоугольной оптикой и теле фотообъективом), а также АКБ емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 65 Вт.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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