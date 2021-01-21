Анонсы: Vivo Y20G получил Helio G80 и АКБ 5000 мАч

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Анонсы: Vivo Y20G получил Helio G80 и АКБ 5000 мАч

21.01.2021, MForum.ru

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Компания Vivo анонсировала смартфон Vivo Y20G, получивший 6,51-дюймовый дисплей разрешением HD+ c 8 Мп камерой в каплевидном вырезе. Тыловая камера новинки представлена тремя сенсорами: 13 Мп (основной) + 2 Мп (макро) + 2 Мп (датчик глубины сцены).

Анонсы: Vivo Y20G получил Helio G80 и АКБ 5000 мАч

Внутри Vivo Y20G разместились чипсет MediaTek Helio G80, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти (с возможностью расширения картами памяти до 1 Тб) и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. ОС – Android 11 с оболочкой Funtouch OS 11. Дактилоскопический сенсор находится на боковом торце устройства, при этом время разблокировки составляет всего 0,17 с. Цена Vivo Y20G составит 14 990 индийских рупий ($205). Информации о глобальном релизе новинки пока нет.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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