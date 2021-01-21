Слухи: В LG решают, не избавиться ли от смартфонов

21.01.2021, MForum.ru

Как стало известно Korea Herald, сейчас в LG Electronics решают, будет ли подразделение, занимающееся производством смартфонов сокращено, продано или тихо уйдет с рынка. Эту информацию сообщил газете сотрудник компании, к необходимости такого решения привела жесткая рыночная конкуренция в сегменте смартфонов, читай - успехи китайских вендоров.

Обсуждать эту тему активно начали после того, как СМИ Южной Кореи опубликовали "внутреннее письмо", которое президент и гендиректор компании LG Electronics Квон Бон Сок направил сотрудникам мобильного подразделения. В письме давалось обещание сохранить рабочие места, даже если изменится направление работы подразделения. Ох уж эти "внутренние" письма, как часто они становятся достоянием общественности...

Так что анонсированный на прошлой неделе съемный экран, возможно останется последней попыткой вендора выделить свои смартфоны с помощью необычного форм-фактора.

Мобильное подразделение компании нередко выглядело темным пятном на фоне положительных финансовых результатов LG Electronics. Суммарно за последние 5 лет, по оценкам Korea Herald, убытки подразделения составили около 5 трлн вон (~4.5 млрд). Компания пыталась снизить расходы за счет наращивания аутсорсинга, но мы с вами знаем к чему чаще всего приводят такие попытки справиться с проблемой.

Источник: mobileworldlive.com

На следующей неделе компания LG Electronics представит итоги 4q2020 года. А мы дождемся итогового решения по судьбе подразделения мобильных терминалов. Вы будете сожалеть, если мобильных аппаратов LG больше не будет? Я - не особо. Из всех моделей, которыми я пользовался, выбор на LG остановился только раз. Опыт использования был приемлемым, но не безусловно приятным, менять аппарат пришлось до его морального устаревания.

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