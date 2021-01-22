Анонсы: Honor V40 представлен официально

22.01.2021, MForum.ru

Бренд Honor выпустил смартфон V40. Новинка стала первым продуктом после отделения Honor от Huawei. Аппарат привлекает внимание стильным внешним видом, хорошей фоточастью и экраном, скругленным на боковые грани.

Диагональ OLED-экрана Honor V40 составляет 6,72-дюйма при разрешении 2676 x 1236 точек и частоте обновления до 120 Гц. Сдвоенная фронтальная камера с основным сенсором разрешением 16 Мп разместилась в вырезе экрана. Дактилоскопический сенсор подэкранный. «Сердцем» новинки стал чипсет MediaTek Dimensity 1000+ дополненный 8Гб ОЗУ и 128/256 Гб встроенной памяти. За автономность отвечает батарея емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт по проводу и беспроводной мощностью до 50 Вт. Тыловая камера строенная – помимо основного модуля разрешением 50 Мп в активе новинки присутствует 8 Мп сенсор с широкоугольной оптикой и 2 Мп сенсор для макросъемки. Купить Honor V40 в черном, титаново-серебристом и розово-золотом цветах можно за 3599 / 3999 юаней за версии со 128 и 256 Гб, соответственно. Информации о сроках международного релиза пока нет.