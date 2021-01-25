Слухи: Появились подробности о OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro

MForum.ru
25.01.2021,
В марте текущего года ожидается презентация смартфонов линейки OnePlus 9. По данным сетевых источников речь идет о двух смартфонах – OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro.
Ожидается, что обе новинки получат экраны с частотой обновления 120 Гц, при этом OnePlus 9 оснастят 6,55-дюймовой панелью разрешением FullHD+, а OnePlus 9 Pro – 6,78-дюймовым дисплеем разрешением QHD+. Основой аппаратной платформы обоих устройства станет Snapdragon 888, а емкость АКБ составит порядка 4500 мАч. Кроме того, OnePlus 9 Pro может получить быструю зарядку 65 Вт по проводу и 45 Вт без проводов. Толщина новинок составит около 8 мм, вес не более 200 грамм.
© Антон Печеровый,
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