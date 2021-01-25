Слухи: Появились подробности о OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro

25.01.2021, MForum.ru

В марте текущего года ожидается презентация смартфонов линейки OnePlus 9. По данным сетевых источников речь идет о двух смартфонах – OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro.

Ожидается, что обе новинки получат экраны с частотой обновления 120 Гц, при этом OnePlus 9 оснастят 6,55-дюймовой панелью разрешением FullHD+, а OnePlus 9 Pro – 6,78-дюймовым дисплеем разрешением QHD+. Основой аппаратной платформы обоих устройства станет Snapdragon 888, а емкость АКБ составит порядка 4500 мАч. Кроме того, OnePlus 9 Pro может получить быструю зарядку 65 Вт по проводу и 45 Вт без проводов. Толщина новинок составит около 8 мм, вес не более 200 грамм.