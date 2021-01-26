Слухи: 5G-смартфон за 999 юаней?

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Слухи: 5G-смартфон за 999 юаней?

26.01.2021, MForum.ru

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По мере своего широкого внедрения любая технология становится доступнее. Не станут исключением и сети 5G.

Слухи: 5G-смартфон за 999 юаней?

Цена смартфона с поддержкой сетей 5-го поколения на китайском рынке начинается от 1500 юаней. Однако уже скоро входной билет в 5G-сеть может стать доступнее. По информации Digital Chat Station, компания Realme готовит 5G-смартфон с рекомендованной розничной ценой 999 юаней. Ожидается, что этот аппарат получит чипсет Dimensity 700, QUAD-камеру на задней панели, фронтальную камеру в каплевидном вырезе экрана и АКБ емкостью 5000 мАч. Сроки анонса пока неизвестны.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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