Слухи: 5G-смартфон за 999 юаней?

MForum.ru
26.01.2021,
По мере своего широкого внедрения любая технология становится доступнее. Не станут исключением и сети 5G.
Цена смартфона с поддержкой сетей 5-го поколения на китайском рынке начинается от 1500 юаней. Однако уже скоро входной билет в 5G-сеть может стать доступнее. По информации Digital Chat Station, компания Realme готовит 5G-смартфон с рекомендованной розничной ценой 999 юаней. Ожидается, что этот аппарат получит чипсет Dimensity 700, QUAD-камеру на задней панели, фронтальную камеру в каплевидном вырезе экрана и АКБ емкостью 5000 мАч. Сроки анонса пока неизвестны.
© Антон Печеровый,
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