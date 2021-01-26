Анонсы: Бюджетный 5G-смартфон Oppo A55 представлен официально

26.01.2021, MForum.ru

Компания Oppo анонсировала смартфон Oppo A55, построенный на базе чипсета MediaTek Dimensity 700. Причем новинка получила актуальную версию Android 11 с фирменной оболочкой ColorOS 11.1, что среди недорогих смартфонов встречается не часто.

В активе Oppo A55 присутствуют 6,5-дюймовый дисплей разрешением HD+ 1600 x 720 точек, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, строенная тыловая камера (13+2+2 Мп), 8 Мп фронтальная камера и АКБ емкостью 5000 мАч (максимальная мощность зарядки 10 Вт). Дактилоскопический сенсор разместился на боковом торце. Цена Oppo A55 составит 1599 юаней.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gmsarena.com

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