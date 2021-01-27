Слухи: Каким будет iPhone SE (2021)?

MForum.ru

Слухи: Каким будет iPhone SE (2021)?

27.01.2021, MForum.ru

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Если верить сетевым информаторам, в текущем году компания Apple не только представит iPhone нового поколения (наследников серии iPhone 12), но и обновит бюджетную модель iPhone SE. SvetApple опубликовал концепт-рендеры будущей новинки, которые он охарактеризовал как «весьма точные».

Слухи: Каким будет iPhone SE (2021)

Конечно, отказ от привычной «челки» в пользу круглого выреза под фронтальную камеру выглядит сомнительным, но остальные характеристики правдоподобны. Тем более что этот источник весьма точно назвал параметры текущего поколения iPhone SE. В активе iPhone SE (2021) ожидаются 5,4-дюймовый OLED-дисплей разрешением 2340 x 1080 пикселей, дактилоскопический сенсор в клавише включения, 12 Мп основная камера, чипсет A14 Bionic, 4 Гб ОЗУ, 64/128/256 Гб встроенной памяти. Относительно актуального поколения iPhone SE новинка станет дороже – источник прогнозирует цены 499/549/649 за версии с 64/128/256 Гб встроенной памяти.

Слухи: Каким будет iPhone SE (2021)

Слухи: Каким будет iPhone SE (2021)

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации svetapple.sk

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