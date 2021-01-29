Слухи: Xiaomi Mi 11 Pro получит более емкую батарею

29.01.2021, MForum.ru

В сети появилась информация о смартфоне Xiaomi Mi 11 Pro. Ожидается, что эта новинка получит улучшенную камеру, еще более быструю зарядку, а емкость его аккумулятора вырастет до 5000 мАч. Заявленная автономность составит 2 дня «обычного использования».

В части спецификаций Xiaomi Mi 11 Pro ожидается 6,81-дюймовый дисплей разрешением QuadHD+ с частотой обновления 120 Гц и чипсет Qualcomm Snapdragon 888. Из интересных особенностей отметим упоминание 120-кратного зума и суммарную мощность зарядки 200 Вт. Впрочем, ключевое слово «суммарная», из которых 67 Вт придется на беспроводную зарядку. Анонс Xiaomi Mi 11 Pro ожидается в феврале.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

Публикации по теме:

[Новинки] Компоненты: MediaTek Dimensity 1200 и Dimensity 1100 представлены официально / MForum.ru

[Новости компаний] 5G: Qualcomm представил мобильную платформу Snapdragon 870 5G / MForum.ru

[ПО] Анонсы: Объявлен список смартфонов, которые получат Xiaomi MIUI 12.5 / MForum.ru

[Новости компаний] Геополитика: Xiaomi внесена в "запретительный" список Минобороны США / MForum.ru

[Новинки] Слухи: Redmi Note 10 Pro получит Snapdragon 732 и АКБ емкостью 5050 мАч / MForum.ru