Слухи: Xiaomi Mi 11 Pro получит более емкую батарею

MForum.ru
29.01.2021,
В сети появилась информация о смартфоне Xiaomi Mi 11 Pro. Ожидается, что эта новинка получит улучшенную камеру, еще более быструю зарядку, а емкость его аккумулятора вырастет до 5000 мАч. Заявленная автономность составит 2 дня «обычного использования».
В части спецификаций Xiaomi Mi 11 Pro ожидается 6,81-дюймовый дисплей разрешением QuadHD+ с частотой обновления 120 Гц и чипсет Qualcomm Snapdragon 888. Из интересных особенностей отметим упоминание 120-кратного зума и суммарную мощность зарядки 200 Вт. Впрочем, ключевое слово «суммарная», из которых 67 Вт придется на беспроводную зарядку. Анонс Xiaomi Mi 11 Pro ожидается в феврале.
© Антон Печеровый,
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