Анонсы: Vivo Y31 c Android 11 представлен официально

MForum.ru
05.02.2021,
Компания Vivo объявила о доступности на российском рынке смартфона Vivo Y31. Новинка базируется на чипсете Qualcomm Snapdragon 662, оснащена строенной тыловой камерой с основным модулем 48 Мп и предлагает Funtouch OS 11 на базе Android 11 из коробки.
Диагональ экрана Vivo Y31 составляет 6,58-дюйма, разрешение 2400 x 1080 точек. Объем ОЗУ может составлять 4,6 или 8 Гб, встроенной памяти – только 128 Гб. Фронтальная камера разрешением 8 Мп размещена в каплевидном вырезе экрана. Разрешение вспомогательных модулей тыловой камеры составляет 2 Мп (макро, портретная). Vivo Y31 поддерживает NFC, дактилоскопический сенсор разместился на правом торце устройства. Емкость аккумулятора – 5000 мАч, мощность быстрой зарядки 18 Вт. Купить Vivo Y31 можно будет за 16 990 рублей (вариант с 4 Гб ОЗУ) в черном и голубом цветах.
© Антон Печеровый,
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