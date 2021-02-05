Слухи: Стала известна европейская цена Xiaomi Mi 11

MForum.ru

Слухи: Стала известна европейская цена Xiaomi Mi 11

05.02.2021, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Ждать релиза флагманского смартфона Xiaomi Mi 11 осталось совсем недолго. Напомню, речь идет об устройстве на базе чипсета Snapdragon 888 и дисплеем разрешением QHD+ с частотой обновления 120 Гц.

Слухи: Стала известна европейская цена Xiaomi Mi 11

Также в активе Xiaomi Mi 11 присутствуют строенная тыловая камера с основным сенсором разрешением 108 Мп, 8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, а также АКБ емкостью 4600 мАч с быстрой зарядкой 55 Вт и 50 Вт беспроводной зарядкой. Ожидается, что в Европе цена Xiaomi Mi 11 составит 799 евро за версию со 128 Гб встроенной памяти и 899 евро за аналогичный смартфон, но с 256 Гб ПЗУ. Европейская презентация Xiaomi Mi 11 намечена на 8 февраля.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

29.01. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi 11 Pro получит более емкую батарею / MForum.ru

20.01. [Новинки] Компоненты: MediaTek Dimensity 1200 и Dimensity 1100 представлены официально / MForum.ru

19.01. [Новости компаний] 5G: Qualcomm представил мобильную платформу Snapdragon 870 5G / MForum.ru

18.01. [ПО] Анонсы: Объявлен список смартфонов, которые получат Xiaomi MIUI 12.5 / MForum.ru

16.01. [Новости компаний] Геополитика: Xiaomi внесена в "запретительный" список Минобороны США / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 7 ms, lookup=0 ms, find=7 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 22:23 ih0rnickolaev Тема: Nokia 6120 classic
Нокиа 6120 Classic — замечательный смартфон, работающий на платформе Symbian с процессором ARM 11 369Mhz, оснащенный TFT-дисплеем, отображающим до 16 млн. цветов, с диагональю 2" и камерой на 2 Mpx, ...
04.02.2021 14:06 hatim tai Тема: Анонсы: Motorola Edge S представлен официально (28.01.2021)
Спецификации Motorola Edge S включают в себя 6,7-дюймовый дисплей разрешением 2520 x 1080 точек, 6/8/12 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, QUAD-камеру на задней панели (64 Мп + 16 Мп ...
04.02.2021 03:30 8ektor Тема: Разблокировка Beeline A103
Недавно откопал в коробке телефон Билайн А103 залоченый под сим оператора и ещё живой. Может кто поможет разблокировать по IMEI : 862426003298936 коду. Спасибо заранее :)
01.02.2021 14:10 ABloud Тема: VoLTE в России (27.11.2019)
Каждый третий клиент Билайн в Москве разговаривает в режиме VoLTE Следует признать, что Вымпелком долго шел к VoLTE (технология передачи голоса в сети LTE). Эксперименты Билайн с VoLTE начались еще ...
01.02.2021 13:57 ABloud Тема: Частные сети (18.09.2012)
Ростелеком создаст частную мобильную сеть LTE в Якутии. Частная сеть стандарта LTE (pLTE) будет развернута на территории Средневилюйского газоконденсатного месторождения в Республике Саха (Якутия). ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

05.02. [Новинки] Слухи: Стала известна европейская цена Xiaomi Mi 11 / MForum.ru

05.02. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31 c Android 11 представлен официально / MForum.ru

04.02. [Новинки] Анонсы: Nokia 1.4 с Android Go представлен официально / MForum.ru

03.02. [Новинки] Слухи: UMIDIGI A9 Max оснастят 8 Гб ОЗУ / MForum.ru

03.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A52 5G замечен на фото / MForum.ru

02.02. [Новинки] Анонсы: itel A47 – смартфон за 5499 рупий для индийского рынка / MForum.ru

02.02. [Новинки] Слухи: ZTE Axon 30 Pro сможет записывать видео 16К? / MForum.ru

01.02. [Новинки] Слухи: Новый Nokia 2720 замечен в FCC / MForum.ru

01.02. [Новинки] Анонсы: Hisense A7 CC получил цветной e-ink дисплей / MForum.ru

29.01. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi 11 Pro получит более емкую батарею / MForum.ru

28.01. [Новинки] Слухи: Realme RMX3121 замечен в TENAA / MForum.ru

28.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A02 представлен официально / MForum.ru

28.01. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge S представлен официально / MForum.ru

27.01. [Новинки] Анонсы: Наушники Apple PowerBeats Pro Wireless Headset Special Edition представлены официально / MForum.ru

27.01. [Новинки] Слухи: Каким будет iPhone SE (2021)? / MForum.ru

26.01. [Новинки] Анонсы: Blackview BL8000 – защищенный смартфон на Dimensity 1200 и 12 Гб ОЗУ / MForum.ru

26.01. [Новинки] Анонсы: Бюджетный 5G-смартфон Oppo A55 представлен официально / MForum.ru

26.01. [Новинки] Слухи: 5G-смартфон за 999 юаней? / MForum.ru

25.01. [Новинки] Слухи: Появились подробности о OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro / MForum.ru

22.01. [Новинки] Анонсы: Vivo X60 Pro+ на Snapdragon 888 представлен официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: