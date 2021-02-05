Слухи: Стала известна европейская цена Xiaomi Mi 11

MForum.ru
05.02.2021,
Ждать релиза флагманского смартфона Xiaomi Mi 11 осталось совсем недолго. Напомню, речь идет об устройстве на базе чипсета Snapdragon 888 и дисплеем разрешением QHD+ с частотой обновления 120 Гц.
Также в активе Xiaomi Mi 11 присутствуют строенная тыловая камера с основным сенсором разрешением 108 Мп, 8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, а также АКБ емкостью 4600 мАч с быстрой зарядкой 55 Вт и 50 Вт беспроводной зарядкой. Ожидается, что в Европе цена Xiaomi Mi 11 составит 799 евро за версию со 128 Гб встроенной памяти и 899 евро за аналогичный смартфон, но с 256 Гб ПЗУ. Европейская презентация Xiaomi Mi 11 намечена на 8 февраля.
© Антон Печеровый,
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