Анонсы: Samsung Galaxy A02 появился в России

08.02.2021, MForum.ru

«Связной» начал прием предварительных заказов на смартфон Samsung Galaxy A02. Напомню, речь идет о смартфоне начального уровня с 6,5-дюймовым дисплеем разрешением 1600x720 точек в каплевидном вырезе которого размещена 5 Мп камера для селфи.

«Сердцем» новинки стал чипсет MediaTek MT6739 дополненный 2 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти. Тыловая камера представлена связкой 13 Мп основного модуля и 2 Мп модуля для селфи. Емкость аккумулятора Samsung Galaxy A02 составляет 5000 мАч. Купить Samsung Galaxy A02 можно будет за 8 990 рублей, что на 2000 рублей выше цены предшественника, Galaxy A01.

, по информации svyaznoy.ru

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