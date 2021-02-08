Анонсы: Samsung Galaxy M12 с АКБ 6000 мАч представлен официально

08.02.2021, MForum.ru

Компания Samsung анонсировала смартфон Galaxy M12. Как и другие смартфоны M-серии, новинка оснащена емким аккумулятором (6000 мАч с быстрой зарядкой 15 Вт). Вполне достойно выглядит и тыловая камера представленная связкой 48 Мп основного, 5 Мп широкоугольного и двух 2 Мп (макро, портретная) сенсоров.

«Сердцем» Samsung Galaxy M12 стал чипсет Exynos 850, выпускаемый по технологии 8 нм, что также должно позитивно сказаться на времени автономной работы. Разрешение 6,5-дюймового дисплея составляет 1600 x 720 точек. Прочие спецификации Samsung Galaxy M12 включают в себя 3/4/6 Гб ОЗУ, 32/64/128 Гб встроенной памяти и 8 Мп фронтальную камеру. Поддержка NFC не предусмотрена, дактилоскопический сенсор разместился на боковой грани смартфона. Цена и сроки появления в продаже пока не называются.