Анонсы: Xiaomi Mi 11 представлен на европейском рынке

09.02.2021, MForum.ru

Компания Xiaomi официально анонсировала в Европе смартфон Mi 11, ставший первым смартфоном производителя с AMOLED-дисплеем разрешением QHD+ и динамической частотой обновления (до 120 Гц).

Внутри Xiaomi Mi 11 разместись Qualcomm Snapdragon 888, 8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, строенная тыловая камера (108 Мп основной, 13 Мп широкоугольный, 5 Мп телефото), 20 Мп фронтальная камера и АКБ емкостью 46000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 55 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт. Европейская цена новинки – 749 евро за вариант со 128 Гб встроенной памяти и 799 евро за версию с 256 Гб памяти.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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