Слухи: Раскрыты подробности о Redmi K40 Pro

MForum.ru
10.02.2021,
Анонс смартфона Redmi K40 Pro ожидается 25 февраля, однако многие подробности о новинке стали известны уже сейчас. В частности, она получит экран диагональю 6,81 дюйма и разрешением 1440p+.
Производитель уже подтвердил, что качество экрана Redmi K40 Pro будет не ниже, чем у Xiaomi Mi 11. Таким образом, речь может идти о частоте обновления до 120 Гц и поддержке HDR10+. Внутри Redmi K40 Pro ожидается чипсет Snapdragon 888 (обычный Redmi K40 получит Snapdragon 870, а Redmi K40S – MediaTek Dimensity 1200), 12 Гб ОЗУ, камера в конфигурации 108+13+5+2 Мп, 30 Мп фронтальная камера, а также АКБ емкостью 5000 мАч. Цена Redmi K40 Pro составит порядка 3000 юаней.
© Антон Печеровый,
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