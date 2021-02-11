Анонсы: Xiaomi Mi Watch Lite появились в России

11.02.2021, MForum.ru

Компания Xiaomi объявила о начале российских продаж смарт-часов Mi Watch Lite. Прием предварительных заказов уже начался, а отгрузки стартуют18 февраля.

В активе Xiaomi Mi Watch Lite присутствуют 1,4-дюймовый дисплей со 120 вариантами оформления, поддержка 11 режимов тренировок, модуль GPS, датчик частоты сердечных сокращений, а также привычный функционал взаимодействия со смартфоном – отображение уведомлений, управление плеером и т.д. Стоимость Xiaomi Mi Watch Lite составит 4490 рублей.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации производителя

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