Анонсы: Xiaomi Mi Watch Lite появились в России

MForum.ru
11.02.2021,
Компания Xiaomi объявила о начале российских продаж смарт-часов Mi Watch Lite. Прием предварительных заказов уже начался, а отгрузки стартуют18 февраля.
В активе Xiaomi Mi Watch Lite присутствуют 1,4-дюймовый дисплей со 120 вариантами оформления, поддержка 11 режимов тренировок, модуль GPS, датчик частоты сердечных сокращений, а также привычный функционал взаимодействия со смартфоном – отображение уведомлений, управление плеером и т.д. Стоимость Xiaomi Mi Watch Lite составит 4490 рублей.
© Антон Печеровый,
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