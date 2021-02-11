Слухи: Появились подробности о Lenovo K13

MForum.ru
11.02.2021,
В сети появилась информация о смартфоне Lenovo K13, который также может выйти под названием Moto E7i Power. Модельный номер устройства - XT2097-15.
Из спецификаций Lenovo K13 известно о 6,5-дюймовом дисплее разрешением HD+ с вырезом под 5 Мп фронтальную камеру, сдвоенную тыловую камеру (13+2 Мп), 8 ядерном процессоре с рабочей частотой 1,6 ГГц, 2 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти. Емкость аккумулятора составит 5000 мАч c быстрой зарядкой 18 Вт. Скорее всего, работать новинка будет под управлением Android 10 Go Edition. Информации о дате анонса пока нет.
© Антон Печеровый,
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