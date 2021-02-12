Слухи: OnePlus 9 Pro с QUAD-камерой замечен на рендерах

12.02.2021, MForum.ru

Новый флагманский телефон компании серии OnePlus 9 поступит в продажу где-то в марте. До официального анонса устройства еще есть пара недель, но свежий рендер дает более четкое представление об этом устройстве.

Дисплей OnePlus 9 Pro получил одно отверстие под камеру в верхнем левом углу (32 Мп с сенсором Sony). Тыловая камера представлена 4 сенсорами. Скорее всего, одна основных камер будет зум-объективом, а другая - сверхширокоугольным объективом. Логотип Hasselblad внизу модуля простой, тонкий, но элегантный. Также есть две вспомогательные камеры, их назначение источник не уточняет (скорее всего, датчик глубины и макрообъектив). Из спецификаций ожидается 2К-дисплей с частотой обновления 120 Гц, до 12 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти и чипсет Qualcomm Snapdragon 888. Емкость АКБ составит 4500 мАч с быстрой зарядкой 65 Вт и беспроводной зарядкой 40 Вт. Также ожидаются стереодинамики и защита от влаги по классу IP-68.