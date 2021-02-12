Развитие сетей: ЦОД Билайн в Ярославле - мощность выросла втрое

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Развитие сетей: ЦОД Билайн в Ярославле - мощность выросла втрое

12.02.2021, MForum.ru

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Билайн сообщает, что втрое нарастил мощность собственного центра обработки данных компании в Ярославле. В компании связывают необходимость такого расширения с реализацией задач клиентоцентричной стратегии.


 
Компания ввела в работу два новых модуля ЦОД, чтобы поддерживать необходимый запас мощностей при постоянном росте трафика. Благодаря этому остается высокой надежность сети, есть возможности по запуску новых и развитию существующих клиентских сервисов, в частности, VoLTE. Также это необходимо в рамках подготовки к запуску 5G.

Новые модули ЦОД понадобились также в связи с масштабным наращиванием компанией количества базовых станций и роста трафика передачи данных. По данным внутренней аналитики, Билайн за 2018 и 2019 году нарастил сеть 4G/LTE вдвое, а за 11 месяцев 2020 года эта сеть выросла еще на 21%.

Скорости мобильного интернет-доступа в крупных городах удалось нарастить на 20%-40%, несмотря на рост трафика передачи данных на 44%. Доля LTE трафика в общем объеме данных выросла до 82%.

Новые модули ЦОД Билайн в Ярославле спроектированы под размещение 320 стоек с серверным оборудованием, суммарная полезная мощность ЦОД увеличена втрое, с 1,2 МВт до 3,6 МВт.

Для размещения оборудования в ЦОД построено два новых машинных зала, смонтированы системы охлаждения, вентиляции, безопасности и бесперебойного электропитания. Новые модули ЦОД соответствуют всем передовым требованиям по обслуживанию и мониторингу. В них предусматривается круглосуточная смена обслуживающего персонала и резервирование оборудования. Новые модули позволят в случае нештатных ситуаций сохранить полноценную работоспособность всех функциональностей сети. По стандартам надежности ЦОД соответствует уровню Tier III.

Валерий Шоржин, исполнительный вице-президент по технике Билайн:

«Собственный центр обработки данных помогает предоставить клиентам качественный доступ к цифровым сервисам и услугам. Проект его расширения реализовывался параллельно с масштабной стройкой и был завершен за 1,5 года, в конце 2020 года. Расширение мощности ЦОД закладывает технологический фундамент для дальнейшего увеличения емкости сети для новых клиентов, что даст возможность нашим абонентам смотреть еще больше онлайн-видео в самом лучшем качестве и загружать тяжелый контент на более высоких скоростях. На протяжении последних лет Билайн реализовывает масштабную программу развития сети, и введенные новые модули только часть этой большой работы. Компания продолжит развивать свою инфраструктуру и в ближайшем будущем к уже существующим трем модулям ЦОД добавятся четвертый, пятый и шестой, строительство которых сейчас ведется».

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теги: телеком Билайн Вымпелком развитие сетей

© Алексей Бойко, MForum.ru

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