Развитие сетей: ЦОД Билайн в Ярославле - мощность выросла втрое

MForum.ru
12.02.2021,
Билайн сообщает, что втрое нарастил мощность собственного центра обработки данных компании в Ярославле. В компании связывают необходимость такого расширения с реализацией задач клиентоцентричной стратегии.
Новые модули ЦОД понадобились также в связи с масштабным наращиванием компанией количества базовых станций и роста трафика передачи данных. По данным внутренней аналитики, Билайн за 2018 и 2019 году нарастил сеть 4G/LTE вдвое, а за 11 месяцев 2020 года эта сеть выросла еще на 21%.
Скорости мобильного интернет-доступа в крупных городах удалось нарастить на 20%-40%, несмотря на рост трафика передачи данных на 44%. Доля LTE трафика в общем объеме данных выросла до 82%.
Новые модули ЦОД Билайн в Ярославле спроектированы под размещение 320 стоек с серверным оборудованием, суммарная полезная мощность ЦОД увеличена втрое, с 1,2 МВт до 3,6 МВт.
Для размещения оборудования в ЦОД построено два новых машинных зала, смонтированы системы охлаждения, вентиляции, безопасности и бесперебойного электропитания. Новые модули ЦОД соответствуют всем передовым требованиям по обслуживанию и мониторингу. В них предусматривается круглосуточная смена обслуживающего персонала и резервирование оборудования. Новые модули позволят в случае нештатных ситуаций сохранить полноценную работоспособность всех функциональностей сети. По стандартам надежности ЦОД соответствует уровню Tier III.
Валерий Шоржин, исполнительный вице-президент по технике Билайн:
«Собственный центр обработки данных помогает предоставить клиентам качественный доступ к цифровым сервисам и услугам. Проект его расширения реализовывался параллельно с масштабной стройкой и был завершен за 1,5 года, в конце 2020 года. Расширение мощности ЦОД закладывает технологический фундамент для дальнейшего увеличения емкости сети для новых клиентов, что даст возможность нашим абонентам смотреть еще больше онлайн-видео в самом лучшем качестве и загружать тяжелый контент на более высоких скоростях. На протяжении последних лет Билайн реализовывает масштабную программу развития сети, и введенные новые модули только часть этой большой работы. Компания продолжит развивать свою инфраструктуру и в ближайшем будущем к уже существующим трем модулям ЦОД добавятся четвертый, пятый и шестой, строительство которых сейчас ведется».
----
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.
теги: телеком Билайн Вымпелком развитие сетей
Публикации по теме:
11.02. [Краткие новости] Развитие сетей: Впервые в Азербайджане – мобильный интернет в море! / MForum.ru
11.02. [Новости компаний] IT: Google совершил еще одну сделку с телеком-оператором / MForum.ru
11.02. [Новости компаний] Развитие сетей: В Московском метро стало больше людей / MForum.ru
11.02. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн расширяет покрытие LTE в Татарстане / MForum.ru
29.01. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн ускорил мобильный интернет в коттеджных поселках Воронежской области / MForum.ru
12.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Smart 5 – смартфон с AКБ 6000 мАч для рынка Индии / MForum.ru
12.02. [Новинки] Слухи: OnePlus 9 Pro с QUAD-камерой замечен на рендерах / MForum.ru
11.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Lenovo K13 / MForum.ru
11.02. [Новинки] Анонсы: Motorola Moto E6i с 6,1-дюймовым дисплеем и Android Go представлен официально / MForum.ru
11.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Watch Lite появились в России / MForum.ru
11.02. [Новинки] Слухи: Xiaomi Black Shark 4 Pro замечен на фото / MForum.ru
10.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi K40 Pro / MForum.ru
09.02. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire E Lite с Helio A20 представлен официально / MForum.ru
09.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 11 представлен на европейском рынке / MForum.ru
08.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M12 с АКБ 6000 мАч представлен официально / MForum.ru
08.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A02 появился в России / MForum.ru
08.02. [Новинки] Слухи: Huawei Mate X2 не получит гибкого дисплея от Samsung / MForum.ru
05.02. [Новинки] Слухи: Стала известна европейская цена Xiaomi Mi 11 / MForum.ru
05.02. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31 c Android 11 представлен официально / MForum.ru
04.02. [Новинки] Анонсы: Nokia 1.4 с Android Go представлен официально / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: UMIDIGI A9 Max оснастят 8 Гб ОЗУ / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A52 5G замечен на фото / MForum.ru
02.02. [Новинки] Анонсы: itel A47 – смартфон за 5499 рупий для индийского рынка / MForum.ru
02.02. [Новинки] Слухи: ZTE Axon 30 Pro сможет записывать видео 16К? / MForum.ru
01.02. [Новинки] Слухи: Новый Nokia 2720 замечен в FCC / MForum.ru