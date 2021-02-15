Слухи: Раскрыты подробности о Realme Narzo 30 Pro

MForum.ru
15.02.2021,
В базе данных китайского регулятора TENAA замечен смартфон с модельным номером RMX3161, за которым может скрываться Realme Narzo 30 Pro. Напомню, модельный номер Narzo 20 Pro - RMX2161.
По данным регулятора габаритные размеры составят 162,5 х 74,8 х 8,8 мм, диагональ дисплея 6,5 дюймов, а емкость аккумулятора – 4880 мАч. Дактилоскопический сенсор разместится на боковом торце, блок камер будет оформлен в виде прямоугольника. Информации о сроках релиза и цене пока нет.
© Антон Печеровый,
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