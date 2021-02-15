Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy A72

15.02.2021, MForum.ru

Ресурс WinFuture.de опубликовал подробности о Samsung Galaxy A72, причем речь идет о версии для российского рынка (без поддержки 5G).

Ожидается, что Samsung Galaxy A72 получит 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением Full HD+ с частотой обновления до 90 Гц, чипсет Snapdragon 720, 32 Мп фронтальную камеру, основую QUAD-камеру в конфигурации 64 (основной) + 12 (широкоугольный) + 8 (телефото) + 2 (макро) и АКБ емкостью 5000 мАч. В части объемов памяти речь идет о версии с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти и варианте 8+256 Гб. Для расширения встроенной памяти могут использоваться карты microSD. Также отметим класс защиты от влаги IP67. Информации о ценах пока нет, но анонс может состояться уже в ближайшее время.