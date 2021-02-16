Слухи: Раскрыты новые подробности о Samsung Galaxy A52

MForum.ru
16.02.2021,
Следом за информацией о Samsung Galaxy A72, ресурс WinFuture.de поделился информацией о Galaxy A52. В зависимости от региона (версии 5G или 4G), новинка будет базироваться на чипсете Snapdragon 750G или Snapdragon 720G, соответственно.
Тыловая камера Samsung Galaxy A52 будет представлена 64 Мп основным сенсором, дополненным 8 Мп сенсором с широкоугольной оптикой, а также сенсорами разрешением 5 Мп и 2 Мп. Видимо, речь идет о камерах для макро и портретной (либо сенсоре глубины сцены) съемки. Диагональ экрана Samsung Galaxy A52 составит 6,5-дюймов при разрешении Full HD+. Объемы ОЗУ – 6 и 8 Гб, а встроенной памяти – 128 или 256 Гб. Емкость батареи – 4500 мАч. ОС – Android 11 с оболочкой One UI 3. Отдельно отметим защиту от влаги по классу IP67. Возможная цена Samsung Galaxy A52 составит 349 евро за 4G-версию со Snapdragon 720G и 429 евро за 5G-вариант на Snapdragon 750G.
© Антон Печеровый,
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