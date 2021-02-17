Анонсы: Представлен Moto G30 с 64 Мп камерой и дисплеем 90 Гц

17.02.2021, MForum.ru

Компания Lenovo расширила список устройств под брендом Moto двумя новинками среднего класса – Moto G30 и G10, причем Moto G30 поддерживает частоту обновления экрана 90 Гц. Сам экран представляет собой 6,5-дюймовую матрицу разрешением 720х1600 точек. В вырезе дисплея размещена 13 Мп камера для сэлфи.

Тыловая камера Moto G30 представлена четырьмя модулями. Разрешение основного сенсора – 64 Мп, апертура объектива f/1,7. Вспомогательные: 8 Мп со сверхширокоугольной оптикой, 2 Мп для макросъемки и 2 Мп сенсор глубины сцены. Запись видео – 1080p при 60 кадрах в секунду. Внутри Moto G30 разместился чипсет Snapdragon 662, 4/6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 20 Вт. В части мобильных сетей речь идет только о 4G-подключении, также отметим Bluetooth 5.0 и NFC. Цена Moto G30 – 180 евро, цветовая гамма модели розовый Pastel Sky и черный Phantom Black.